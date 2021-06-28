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Bursa'da hayvanlara bakmak için anlaşan ve slaj makinasına kolunu kaptıran genç adalet istiyor

İHA
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Giriş: 28.06.2021 11:16
Bursa'da lise öğrencisi, koyunlarına bakmak için çalıştığı iş yerinde slaj makinasında kolunu kaptırdı. Olay yerine çağrılan ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Burada yapılan operasyonla genç adamın kolu omuzundan kesildi. Yunus Emre Zırtlan isimli genç, işverenler hakkında sigortasız bir şekilde yanlarında çocuk ve genç işçi çalıştırmaktan SGK’ya şikayette bulundu.
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