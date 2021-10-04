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Bursa'da filmleri aratmayan kovalamaca ’’Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık’’

İHA
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Giriş: 04.10.2021 09:42
Bursa’da sabaha karşı film gibi kovalamaca yaşandı. Polis ekipleri devriye halinde olduğu sırada önlerinde drift atan otomobili gördü ve ardından dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil yaklaşık 50 km sonra kaza yaptı. Otomobilin içinde bulunan 4 kişi yakayı ele verdi. Olay saat sabaha karşı 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Oulu caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri Görükle bölgesinde devriye halinde bulunuyorlardı. Bedirhan K. idaresindeki otomobil ve yanında bulunan 3 kişi ile birlikte drift atmaya başladı. Polis ekipleri otomobile dur ihtiharında bulundu. Dur ihtiharına uymayan Bedirhan K. idaresindeki otomobil kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometrelik bir kovalamaca sonucu Acemler mevkiinde kaza yaparak kıskıvrak yakalandılar. Nöbetçi müdürün olay yerine intikal etmesinin ardından gençlere ''Neden Kaçtınız'' sorusuna şu cevabı aldı : ''Alkolden ceza yiyeceğiz diye kaçtık'' dedi. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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