11 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa'da çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca mahalle sakinlerine sopayla saldırdı

Bursa'da çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca mahalle sakinlerine sopayla saldırdı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2021 12:38
Güncelleme:11.01.2021 12:39
Bursa'da geçtiğimiz yıl doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın yine mahalleyi birbirine kattı. Mahalle sakinleri ile kavga eden kadın olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnerek polisleri ölümle tehdit edince gözaltına alındı. Kadın serbest bırakılınca mahallede kendisini şikayet edenlere sopayla saldırdı.
Bu kadınla kimse başa çıkamıyor!
Bu kadınla kimse başa çıkamıyor!
Sinsice yaklaşıp paramparça ettiler!
Sinsice yaklaşıp paramparça ettiler!
Koyunun doğurduğu kuzuyu görünce dehşete düştü!
Koyunun doğurduğu kuzuyu görünce dehşete düştü!
Gören hayrete düşüyor
Gören hayrete düşüyor
Cani sevgili! İzleyince kanınız çekilecek
Cani sevgili! İzleyince kanınız çekilecek
İBB'ye Şemsi Paşa Camii tepkisi
İBB'ye Şemsi Paşa Camii tepkisi
5 katlı binanın balkonu aniden çöktü!
5 katlı binanın balkonu aniden çöktü!
'Gizemli yol' şaşırtıyor!
'Gizemli yol' şaşırtıyor!
Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
Kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul'a kar yağacak mı?
Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Prof.Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi
Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem! Prof.Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi
Ankara'da korkutan deprem!
Ankara'da korkutan deprem!
Daha Fazla Video Göster