Bursa'da çaydanlıkla polise saldıran kadın serbest kalınca mahalle sakinlerine sopayla saldırdı

Bursa'da geçtiğimiz yıl doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadın yine mahalleyi birbirine kattı. Mahalle sakinleri ile kavga eden kadın olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnerek polisleri ölümle tehdit edince gözaltına alındı. Kadın serbest bırakılınca mahallede kendisini şikayet edenlere sopayla saldırdı.