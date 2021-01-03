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Bursa'da bu kadarına pes dedirten hareket! Evi yanarken canlı yayın yaptı
Son dakika haberi... Bursa'da bir evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Evi yanan kişinin o anda cep telefonundan canlı yayın yapması ise pes dedirtti.
Son dakika haberi... Bursa'da bir evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Evi yanan kişinin o anda cep telefonundan canlı yayın yapması ise pes dedirtti.