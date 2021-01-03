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Bursa'da bu kadarına pes dedirten hareket! Evi yanarken canlı yayın yaptı

İHA
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Giriş: 03.01.2021 15:08
Son dakika haberi... Bursa'da bir evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Evi yanan kişinin o anda cep telefonundan canlı yayın yapması ise pes dedirtti.

Son dakika haberi... Bursa'da bir evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Evi yanan kişinin o anda cep telefonundan canlı yayın yapması ise pes dedirtti.

Bursada bu kadarına pes dedirten hareket! Evi yanarken canlı yayın yaptı BURSA'DA BU KADARINA PES DEDİRTEN HAREKET! EVİ YANARKEN CANLI YAYIN YAPTI
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