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Bursa'da bu kadarına pes dedirten hareket! Evi yanarken canlı yayın yaptı

Son dakika haberi... 'da bir evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Evi yanan kişinin o anda cep telefonundan canlı yayın yapması ise pes dedirtti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Bursa'da bu kadarına pes dedirten hareket! Evi yanarken canlı yayın yaptı

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Omar A. ve ailesinin yaşadığı evde, ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı.

Bursa'da bu kadarına pes dedirten hareket! Evi yanarken canlı yayın yaptı

Dumanların evi sardığını gören Omar A., durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bursa'da bu kadarına pes dedirten hareket! Evi yanarken canlı yayın yaptı

Olay yerine gelen 2 itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Bursa'da bu kadarına pes dedirten hareket! Evi yanarken canlı yayın yaptı

EVİ YANARKEN CANLI YAYIN YAPTI
Yangın sebebiyle meraklı vatandaşlar sokağa çıkarak yangını izledi.

Bursa'da bu kadarına pes dedirten hareket! Evi yanarken canlı yayın yaptı

Öte yandan, evi yanan Omar A.'nın elindeki cep telefonu ile yangın anında sosyal medyadan canlı yayın yapması pes dedirtti.

Bursa'da bu kadarına pes dedirten hareket! Evi yanarken canlı yayın yaptı

Yangın sebebiyle ev kısmen kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da bu kadarına pes dedirten hareket! Evi yanarken canlı yayın yaptı

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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