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Bursa’da akaryakıt istasyonunda facia! Otomobil alev alev yandı

İHA
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Giriş: 13.12.2021 13:30
Bursa’nın İznik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bir araç aniden alev aldı. Yanan otomobil istasyonun çalışanları tarafından söndürüldü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay geçen akşam 22.00 sularında İznik-Bursa yolu 1. kilometresinde bir benzincide yaşandı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Mümin Yaşa'nın kullandığı 17 EA 849 plakalı otomobil, oto gaz almak için akaryakıt istasyonuna girdi. Mümin Yaşa aracına gaz alırken, otomobili bir anda alevler sardı. Akaryakıt istasyonunda durumu gören diğer müşteriler panik halinde kaçmaya çalıştı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Otomobil akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürüldü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

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