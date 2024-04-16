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Bursa’da acı olay! Nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Giriş: 16.04.2024 00:41
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde bir sitede meydana gelen olayda nefes borusuna mama kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay saat 18.30 sıralarında Yunus Emre mahallesi Işıktepe sokakta bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. Anne Rufina Kadir(32), 2 yaşındaki çocuğu Umut Ali'ye mama yedirmeye başladı. Yedirdiği sırada nefes borusuna mama kaçtı.

Nefessiz kalan bebeğini gören anne 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri, kalbi duran bebeğe kalp masajı yapmaya başladı. Ambulansa alınan bebek, kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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