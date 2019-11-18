18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.11.2019

Bursa'da 59 yaşındaki adam 40 yıldır cam yiyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Nusret Aktaş, 40 yıldır cam yiyor. Restoranda kırılan bardağı ısırarak bu alışkanlığa başladığını anlatan Aktaş, cam yemenin sağlığına olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan, emekli Nusret Aktaş, 19 yaşından beri cam yiyor. Cam bardak ve şişeleri ısırıp, gıdaymış gibi tüketen Aktaş, alışkanlığının sağlığına olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirerek, "Vücudum gayet sağlıklı, sadece uyku bozukluğum var" dedi.

"19 YAŞIMDAN BU YANA..."

Aktaş, alışkanlığına kırılan bir bardakla başladığını belirterek, "40 yıl önce bir restoranda yemek yedeğimiz sırada bardak kırıldı. Bende bardağı ısırıp yedim. İlk olarak orada başladım. 19 yaşımdan bu yana cam yiyebiliyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bursa'da 59 yaşındaki adam 40 yıldır cam yiyor
Bursa'da 59 yaşındaki adam 40 yıldır cam yiyor
Sakarya’nın Hendek ilçesinden acı haber!
Sakarya’nın Hendek ilçesinden acı haber!
İzmir'de korkunç cinayet
İzmir'de korkunç cinayet
Dipsiz Göl eski haline nasıl dönecek?
Dipsiz Göl eski haline nasıl dönecek?
Çocuk şuruplarındaki gizli tehlike
Çocuk şuruplarındaki gizli tehlike
Nejat Uygur vefatının 6. yılında anılıyor
Nejat Uygur vefatının 6. yılında anılıyor
Pirinç diye plastik satıyorlar
Pirinç diye plastik satıyorlar
Çıplak hırsız şoku!
Çıplak hırsız şoku!
2 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi
2 milyon TL'lik vurgun yapan çete çökertildi
Eski eş pompalı ile fırını bastı dehşet saçtı
Eski eş pompalı ile fırını bastı dehşet saçtı
Uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde katledildi
Uzman çavuş ve eşi çocuklarının gözü önünde katledildi
Feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi
Feci kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi
Daha Fazla Video Göster