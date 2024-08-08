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Bursa şeftalisinin yolculuğu! Lezzeti ve aromasıyla farklı bir tat

Bursa şeftalisinin yolculuğu! Lezzeti ve aromasıyla farklı bir tat

İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 08.08.2024 17:03
Güney Marmara'daki Bursa, bölgenin en önemli tarım üslerinden biri. Bu yılsa meşhur Bursa şeftalisi 100 bin rekolteyle üreticisinin yüzünü güldürdü. İşte şeftalinin tarladaki öyküsü…
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