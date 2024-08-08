Bursa şeftalisinin yolculuğu! Lezzeti ve aromasıyla farklı bir tat

Güney Marmara'daki Bursa, bölgenin en önemli tarım üslerinden biri. Bu yılsa meşhur Bursa şeftalisi 100 bin rekolteyle üreticisinin yüzünü güldürdü. İşte şeftalinin tarladaki öyküsü…

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