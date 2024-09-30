30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2024 09:08
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden 8'i olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
BUDO seferlerine fırtına engeli
BUDO seferlerine fırtına engeli
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
13 ile sarı kodlu uyarı! Harita yayınlandı
13 ile sarı kodlu uyarı! Harita yayınlandı
İstanbul’u sağanak vurdu!
İstanbul’u sağanak vurdu!
Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 5’i asker 8 yaralı
Askeri araç ile otomobil çarpıştı: 5’i asker 8 yaralı
Meteoroloji 16 il için sarı kodla yağış uyarısı yaptı!
Meteoroloji 16 il için sarı kodla yağış uyarısı yaptı!
Balıkçı teknesi alabora oldu! 1 kişi Karadeniz’in azgın sularında kayboldu
Balıkçı teknesi alabora oldu! 1 kişi Karadeniz’in azgın sularında kayboldu
Kamyonet ile araç çarpıştı! Kaza sonucu çok sayıda yaralı var
Kamyonet ile araç çarpıştı! Kaza sonucu çok sayıda yaralı var
Marmara’da beklenen yağış Tekirdağ ilçesinde başladı!
Marmara’da beklenen yağış Tekirdağ ilçesinde başladı!
Cinnet geçirip ailesini vurdu aynı tüfekle intihar etti!
Cinnet geçirip ailesini vurdu aynı tüfekle intihar etti!
Parktaki ihmal facia ile sonuçlandı!
Parktaki ihmal facia ile sonuçlandı!
Bolu’da günbatımı karpostallık görüntü oluşturdu!
Bolu’da günbatımı karpostallık görüntü oluşturdu!
Daha Fazla Video Göster