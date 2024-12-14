Bursa Adliyesi’nde silahlı saldırı! A Haber olay yerinde

Son dakika haberine göre Bursa Adliyesinde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların jandarma olduğunu ve durumlarının ağır olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Silahın tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği iddia edilirken, A Haber muhabiri Yusuf Gül olay yerinden detayları aktardı.