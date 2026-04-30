"Kırkdilim" Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan dev ulaşım projeleri bir bir hayata geçmeye devam ediyor. Karadeniz'i İç Anadolu ve Akdeniz'e bağlayan en kritik geçiş güzergahlarından biri olan Çorum'daki Kırkdilim Tünelleri, bugün saat 16.00 itibarıyla düzenlenen törenle vatandaşın hizmetine sunuluyor. Sürücülerin korkulu rüyası olan keskin virajları tarihe gömecek bu dev yatırımın detaylarını A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya aktardı.