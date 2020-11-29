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Burdur'da su kuyusunda buldukları not ile para köylüleri şaşkına çevirdi! Atalarından kalan...

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Giriş: 29.11.2020 09:03
Güncelleme:29.11.2020 09:09
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Gençali köylüleri, temizlemek için açtıkları içme suyu kuyusunda 1904 ve 1959 yıllarında şişe içinde bırakılan notlar buldu. Bakın köylüleri şaşkına çeviren o not ve çıkanlar...

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Gençali köylüleri, temizlemek için açtıkları içme suyu kuyusunda 1904 ve 1959 yıllarında şişe içinde bırakılan notlar buldu. Bakın köylüleri şaşkına çeviren o not ve çıkanlar...

Su kuyusundan buldukları not ile para köylüleri şaşkına çevirdi! Atalarından kalan... SU KUYUSUNDAN BULDUKLARI NOT İLE PARA KÖYLÜLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ! ATALARINDAN KALAN...

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