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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Su kuyusundan buldukları not ile para köylüleri şaşkına çevirdi! Atalarından kalan... Su kuyusundan buldukları not ile para köylüleri şaşkına çevirdi! Atalarından kalan...
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Gençali köylüleri, temizlemek için açtıkları içme suyu kuyusunda 1904 ve 1959 yıllarında şişe içinde bırakılan notlar buldu. Bakın köylüleri şaşkına çeviren o not ve çıkanlar...
Giriş Tarihi: 29.11.2020 08:31 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 09:10
Yeşilova'ya bağlı Gençali köyü sakinleri, 25 Ekim günü, içme suyu kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve borularını yenilemek istedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kapağını açıp içine girdikleri kuyuda, bir bölmeye yerleştirilmiş 2 şişe buldular.
Kuyudan çıkardıkları şişeleri açtıklarında ise daha önce temizleyenlerin bıraktığı 1904 ve 1959 tarihlerinde yazılan notları buldular.
Biri Arapça diğeri Türkçe yazılı notlarda kuyuyu temizleyenlerin isimleri ile kuyunun nasıl temizlendiğinin yer aldığını gören köylüler, büyük şaşkınlık yaşadı.
Ardından da kendileri de kuyuya not bırakmaya karar verdi.