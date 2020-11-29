Su kuyusundan buldukları not ile para köylüleri şaşkına çevirdi! Atalarından kalan...

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Gençali köylüleri, temizlemek için açtıkları içme suyu kuyusunda 1904 ve 1959 yıllarında şişe içinde bırakılan notlar buldu. Bakın köylüleri şaşkına çeviren o not ve çıkanlar...