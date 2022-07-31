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Burdur'da orman yangını çıktı

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Giriş: 31.07.2022 18:24
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çobanpınarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan 7 helikopter ve 3 uçakla karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Burdur’da orman yangını çıktı
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