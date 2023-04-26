Burdur'da korkunç kaza! Kontrolsüz şekilde yola çıktı ikiye ayrıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Burdur'da akşam saatlerinde bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Kontrolsüz şekilde anayola çıktığı iddia edilen otomobil kazanın ardından iki parçaya ayrılırken, araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.