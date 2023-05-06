Burdur'da doğa harikası görüntüler! Göle gelen binlerce flamingo eşsiz bir manzara sundu

Burdur’da kuraklıkla boğuşan ve göçmen kuşların her yıl bahar aylarında konakladıkları Yarışlı Gölü’ne bu sene de uğrayan flamingolar renkli görüntüler oluşturdu. Göl, flamingoların yanı sıra kılıçgaga, uzunbacak, kumkuşu, döğüşkenkuş gibi birçok kuşa da ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 3 bin flamingonun oluşturduğu muhteşem görüntü, drone ile görüntülendi.