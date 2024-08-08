Burası Karadeniz değil Çanakkale! Lapseki fındığında hasat zamanı

A Haber Karadeniz'de yapılan fındık hasadını geçtiğimiz günlerde ekranlara getirmişti. Bu kez ekiplerimiz Çanakkale'deki hasat mesaisine katıldı. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN