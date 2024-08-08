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Burası Karadeniz değil Çanakkale! Lapseki fındığında hasat zamanı

Burası Karadeniz değil Çanakkale! Lapseki fındığında hasat zamanı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 16:39
A Haber Karadeniz'de yapılan fındık hasadını geçtiğimiz günlerde ekranlara getirmişti. Bu kez ekiplerimiz Çanakkale'deki hasat mesaisine katıldı. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları aktardı.
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