Burak Yörük trafikte dehşet saçtı! İETT şoförüne saldırıp yumrukladı

Sosyal medya fenomeni olarak adını duyuran Burak Yörük, 'Biz Boşanıyoruz' dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı. Genç oyuncu trafikte ortalığı birbirine kattı. Dün otomobili ile seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple İETT şoförü ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan oyuncu, şoförü ve otobüsü yumrukladı. Burak Yörük'ün dehşet saçtığı o anlar yolcular tarafından böyle görüntülendi.