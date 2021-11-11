11 Kasım 2021, Perşembe
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Bulgaristan seçimlere gidiyor! İlk kez bir Türk cumhurbaşkanı adayı
Bulgaristan'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk kez büyük bir partiden bir Türk aday cumhurbaşkanlığı için yarışacak. Haliyle Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşları da seçime yoğun ilgi gösteriyor. Balkan Göçmenleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.