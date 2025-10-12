Bulduğu altın dolu çantayı polise teslim etti

Bursa'da temizlik görevlisi olan Fuat Sayhan, temizlediği bankın altında bulduğu altın dolu çantayı polis merkezine teslim etti. Altınlarını arayan kişiyle bankın önünde yine denk gelen Sayhan, birlikte polis merkezine giderek çantanın sahibine teslim edilmesini sağladı. Emekli öğretmen Sayhan'ı 1 gram altın ile ödüllendirirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de duyarlılığından dolayı 1 gram hediye etti.