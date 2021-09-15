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Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sel ve sağanak uyarısı

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Giriş: 15.09.2021 09:00
Son dakika haberi... 15 Eylül 2021 Çarşamba günü için Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 15 Eylül 2021 Çarşamba hava durumu tahminleri...

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