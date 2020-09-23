Bu zihniyet koronavirüsten bile tehlikeli! Bakın maske takmamasını nasıl savundu

İstanbul Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler koronavirüs tedbirlerine karşı cadde ve sokaklarda denetim yaptı. O denetimde maskesiz bir kişi kimlik isteyen polise tehditler savurdu. "Pes" dedirten olay kameralara işte böyle yansıdı. Öte yandan bir başka sorumsuz vatandaş ise maske takmamasını "Bu benim sağlığımın sorunu sizi ilgilendirmez ki" gibi skandal bir cümleyle savundu.

Maske takmayan bir şahıs, koronavirüs tedbileri kapsamından kendisine ceza kesmek için kimlik isteyen polis memuruna kimliğini vermedi. Polisin kimliğini vermemekte ısrar etmeye devam etmesi halinde zor kullanmak zorunda kalacağını söylemesi üzerine ise bu kez polise "Sen zor kullan o zaman görüşürüz" diyerek tehditler savurdu.

"Pes" dedirten olay İstanbul Tuzla'da kayda geçti.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cadde ve sokaklarda denetimdeydi.

O sırada motosikletli bir kişiyi durdurdu. Maske sordu ama deyim yerindeyse hem suçlu hem de güçlüydü.

Polis motosikletliden kimlik istedi. Ancak maskesiz adam direndi. Yetmedi tehdit etti.

Maskesiz adama idari para cezası uygulandı.

BENİM SAĞLIĞIM KARDEŞİM SİZE NE?

Maske kuralına uymayarak hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan bir başka sorumsuz vatandaş ise maske takmamasının gerekçesini "Bu benim sağlığımın sıkıntısı sizi ilgilendirmez ki" diyerek skandal sözlerle açıkladı.

Polis ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında cezai işlem uygulanan vatandaş daha sonra serbest bırakıldı.