23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bu zihniyet koronavirüsten bile tehlikeli! Bakın maske takmamasını nasıl savundu

Bu zihniyet koronavirüsten bile tehlikeli! Bakın maske takmamasını nasıl savundu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2020 14:30
Güncelleme:23.09.2020 15:15
İstanbul Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler koronavirüs tedbirlerine karşı cadde ve sokaklarda denetim yaptı. O denetimde maskesiz bir kişi kimlik isteyen polise tehditler savurdu. "Pes" dedirten olay kameralara işte böyle yansıdı. Öte yandan bir başka sorumsuz vatandaş ise maske takmamasını "Bu benim sağlığımın sorunu sizi ilgilendirmez ki" gibi skandal bir cümleyle savundu.

Maske takmayan bir şahıs, koronavirüs tedbileri kapsamından kendisine ceza kesmek için kimlik isteyen polis memuruna kimliğini vermedi. Polisin kimliğini vermemekte ısrar etmeye devam etmesi halinde zor kullanmak zorunda kalacağını söylemesi üzerine ise bu kez polise "Sen zor kullan o zaman görüşürüz" diyerek tehditler savurdu.

"Pes" dedirten olay İstanbul Tuzla'da kayda geçti.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cadde ve sokaklarda denetimdeydi.

O sırada motosikletli bir kişiyi durdurdu. Maske sordu ama deyim yerindeyse hem suçlu hem de güçlüydü.

Polis motosikletliden kimlik istedi. Ancak maskesiz adam direndi. Yetmedi tehdit etti.

Maskesiz adama idari para cezası uygulandı.

BENİM SAĞLIĞIM KARDEŞİM SİZE NE?

Maske kuralına uymayarak hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan bir başka sorumsuz vatandaş ise maske takmamasının gerekçesini "Bu benim sağlığımın sıkıntısı sizi ilgilendirmez ki" diyerek skandal sözlerle açıkladı.

Polis ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında cezai işlem uygulanan vatandaş daha sonra serbest bırakıldı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Bu zihniyet koronavirüsten bile tehlikeli!
Bu zihniyet koronavirüsten bile tehlikeli!
Tünel kazarak ceza evinden kaçtılar
Tünel kazarak ceza evinden kaçtılar
Dünyanın konuştuğu öğretmen A Haber’de
Dünyanın konuştuğu öğretmen A Haber’de
Oyuncu Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı
Oyuncu Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı
Karagöz çifti Ahmet'in koruyucu ailesi oldu
Karagöz çifti Ahmet'in koruyucu ailesi oldu
Pestisit tehlikesi için harekete geçildi
Pestisit tehlikesi için harekete geçildi
Bir ay önce boşaltılan binaya su faturası!
Bir ay önce boşaltılan binaya su faturası!
Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı
Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı
Vicdansız! Hiç acımadan böyle katletti
Vicdansız! Hiç acımadan böyle katletti
İBB ve Bakırköy Belediyesi önünde eylem
İBB ve Bakırköy Belediyesi önünde eylem
Zift yüklü tanker devrildi!
Zift yüklü tanker devrildi!
Dinlene dinlene böyle parçaladı
Dinlene dinlene böyle parçaladı
Daha Fazla Video Göster