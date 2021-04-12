Bu mesleği yapmak yürek ister! İşte gökdelenlere tırmanan örümcek adamlar

Megakentte neredeyse her gün yükselmeye devam eden gökdelenler görüyorsunuz. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu iple erişim teknisyenleri nam-ı diğer dağcılarla 110 metre yükseklikteki bir gökdelenden iple aşağıya indi. Dağların gökdelen mesaisi nefesleri kesti. İşte gökdelenlere tırmanan örümcek adamlar...

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