12 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bu mesleği yapmak yürek ister! İşte gökdelenlere tırmanan örümcek adamlar

Bu mesleği yapmak yürek ister! İşte gökdelenlere tırmanan örümcek adamlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.04.2021 12:53
Güncelleme:12.04.2021 15:43
Megakentte neredeyse her gün yükselmeye devam eden gökdelenler görüyorsunuz. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu iple erişim teknisyenleri nam-ı diğer dağcılarla 110 metre yükseklikteki bir gökdelenden iple aşağıya indi. Dağların gökdelen mesaisi nefesleri kesti. İşte gökdelenlere tırmanan örümcek adamlar...
Bu mesleği yapmak yürek ister! BU MESLEĞİ YAPMAK YÜREK İSTER!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu mesleği yapmak yürek ister!
Bu mesleği yapmak yürek ister!
Patates ve soğanların ücretsiz dağıtımı başladı
Patates ve soğanların ücretsiz dağıtımı başladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş VAV TV'de
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş VAV TV'de
Kesileceğini anlayınca öyle bir şey dedi ki...
Kesileceğini anlayınca öyle bir şey dedi ki...
Teravih namazı camilerde kılınacak mı?
Teravih namazı camilerde kılınacak mı?
VAV TV izleyiciyle buluştu
VAV TV izleyiciyle buluştu
İstanbul barajlarında son durum ne?
İstanbul barajlarında son durum ne?
Ramazan'da tam kapanma var mı?
Ramazan'da tam kapanma var mı?
İBB'nin yalanını Bakanlık çökertti!
İBB'nin yalanını Bakanlık çökertti!
İnce'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
İnce'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye'nin ilk kanser ilacı çalışması
Türkiye'nin ilk kanser ilacı çalışması
Ramazan ayı nasıl geçirmeli?
Ramazan ayı nasıl geçirmeli?
Daha Fazla Video Göster