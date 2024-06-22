22 Haziran 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Bu kez de ‘pasaport’ krizi! Kızını Londra’ya götürmek istedi | Mahkeme Efe Önbilgin'e 'hayır' dedi…
Kızı ile kavgasıyla gündeme gelen eski manken 'Deniz Akkaya' ile 'efe önbilgin' arasında, ipler bir kez daha gerildi. Velayet davası sürerken, Önbilgin'den bir hamle daha geldi. Kızını İngiltere’ye götürmek için pasaportun annesinden alınıp, kendisine verilmesini istedi. Hatta, 'Akkaya’nın evine girebilmek için polis ve çilingir yardımı da talep etti. Ancak, konuyla ilgili son sözü yine mahkeme söyledi.