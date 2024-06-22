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Bu kez de ‘pasaport’ krizi! Kızını Londra’ya götürmek istedi | Mahkeme Efe Önbilgin'e 'hayır' dedi…

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.06.2024 21:08
Kızı ile kavgasıyla gündeme gelen eski manken 'Deniz Akkaya' ile 'efe önbilgin' arasında, ipler bir kez daha gerildi. Velayet davası sürerken, Önbilgin'den bir hamle daha geldi. Kızını İngiltere’ye götürmek için pasaportun annesinden alınıp, kendisine verilmesini istedi. Hatta, 'Akkaya’nın evine girebilmek için polis ve çilingir yardımı da talep etti. Ancak, konuyla ilgili son sözü yine mahkeme söyledi.
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