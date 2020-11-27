Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? 28-29 Kasım hafta sonu kısıtlama olacak mı? İşte yanıtı

Sokak kısıtlamasının başladığı saatler konusunda tereddüt yaşanıyor. Peki bu akşam (27 Kasım Cuma) saat 20'den itibaren sokağa çıkma yasağı var mı? 28-29 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatler arasında uygulanacak? A Haber muhabiri Melis Coşan merak edilen tüm bu soruların yanıtı canlı yayında yanıtladı.

Koronavirüsle mücadelede artan vaka sayılarını durdurabilmek amacıyla geçen hafta uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da geçerli. Saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında uygulanacak olan kısıtlama yarın (28 Kasım Cumartesi) saat 20.00'de başlayacak ve 29 Kasım Pazar sabah 10'a kadar sürecek. 29 Kasım Pazar akşamı saat 20'de başlayacak sokağa çıkma yasağı ise 30 Kasım Pazartesi sabah saat 05'e kadar sürecek.

Koronavirüs vakalarında görülen artış nedeniyle alınan yedi tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması tekrardan başladı.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili yayımlamış olduğu genelgede sokağa çıkma yasağının ayrıntılarını açıkladı.

YENİ BİR KARARA KADAR HER HAFTA SONU UYGULANACAK

Geçen haftada olduğu gibi bu hafta sonu saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınana kadar her hafta sonu bu uygulama devam edecek.

65 yaş üstü hangi saatlerde dışarı çıkabilecek?

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç) bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlar��mızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

20 yaş altı hangi saatlerde dışarı çıkacak?

20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

Bu akşam (Cuma günü) sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sonu uygulanacak olan sınırlı sokağa çıkma yasağı yarın (Cumartesi) saat 20:00'de başlayacak. Bu akşam yani Cuma akşama sokağa çıkma yasağı yok.

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