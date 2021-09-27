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Brezilya ve Kolombiya'dan Türkiye'ye zehir tacir eden uyuşturucu baronlarına operasyon

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Giriş: 27.09.2021 19:56
Zehir tacirlerine yönelik nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi. Brezilya ve Kolombiya’dan uçak ve gemilere yükledikleri kokainleri Türkiye’ye sokan uyuşturucu baronlarına yönelik nefes kesen operasyon. Ankara ve İstanbul emniyetin ortak operasyonunda uyuşturucu baronu 6 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu baronlarından Atilla A., 15 milyon değerindeki evinin yatak odasında bulunan asansör ile garaja inerek kaçmaya çalışırken yakalandı. Diğer bir uyuşturucu baronu Nurten A.’nın babasının yolunda gittiği ortaya çıktı.
Türkiye’ye zehir tacir eden uyuşturucu baronlarına operasyon
Türkiye'ye zehir tacir eden uyuşturucu baronlarına operasyon
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