21 Ağustos 2021, Cumartesi
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Bozkurt'ta selin izleri siliniyor | Mehmetçik sel bölgesinde
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin izleri silinmeye çalışılıyor. Banka şubesinde temizlik çalışması sürerken Mehmetçik para bulup emniyet ekiplerine teslim etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o ekibi tebrik etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.