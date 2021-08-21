Bozkurt'ta selin izleri siliniyor | Mehmetçik sel bölgesinde

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin izleri silinmeye çalışılıyor. Banka şubesinde temizlik çalışması sürerken Mehmetçik para bulup emniyet ekiplerine teslim etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o ekibi tebrik etti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN