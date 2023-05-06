06 Mayıs 2023, Cumartesi
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Böylesi görülmedi! Gece uyuduğu evlerden sabah hırsızlık yaparak ayrıldı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 9 villayı soyan şahıs, JASAT dedektiflerinin titiz takibi sonucu suçüstü yakalandı. Boş valizle girdiği villalarda konaklayıp sabah hırsızlık yaparak ayrılan şüpheli 41 yaşındaki Abdullah D., yeniden aynı adresleri hedef alınca yakalandı. Gece uyuduğu evlerden hırsızlık yaparak ayrılan Abdullah D.’nin yapılan sorgusunda toplam 65 suç kaydı bulunduğu, 3 farklı suçtan ise kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.