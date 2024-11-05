Boş arazilerden bugün bereket fışkırıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarıma verdiği desteklerle, il genelindeki âtıl araziler üretime açıldı. 2019 yılından bu yana tarıma açılan arazi toplamı 31 bin 350 dekarı buldu. Başkan Güler’in kazandırdığı ‘Tarım Makineleri Parkı’nda bulunan araçlarda âtıl arazilerin tarım ve üretime kazandırılmasında büyük rol oynadı.