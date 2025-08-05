05 Ağustos 2025, Salı
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Borsadan ev alma dönemi başladı! Gayrimenkul sertifikası ne demek? Kaç sertifika bir daire ediyor?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ev sahibi olmak isteyenler için başlattığı yeni yatırım planı hayata geçti. İstanbul'daki Damla Kent Projesi için hazırlanan gayrimenkul sertifikalarının halka arzı başladı. Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi bu sertifikalardan alabilecek. Biriken sertifikalar, konutların metrekaresine dönüşecek.