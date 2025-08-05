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Borsadan ev alma dönemi başladı! Gayrimenkul sertifikası ne demek? Kaç sertifika bir daire ediyor?

Borsadan ev alma dönemi başladı! Gayrimenkul sertifikası ne demek? Kaç sertifika bir daire ediyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.08.2025 09:00
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ev sahibi olmak isteyenler için başlattığı yeni yatırım planı hayata geçti. İstanbul'daki Damla Kent Projesi için hazırlanan gayrimenkul sertifikalarının halka arzı başladı. Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi bu sertifikalardan alabilecek. Biriken sertifikalar, konutların metrekaresine dönüşecek.
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Borsadan ev alma dönemi başladı! Gayrimenkul sertifikası ne demek? Kaç sertifika bir daire ediyor?
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