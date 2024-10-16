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Borçka Karagöl sonbaharın renklerine büründü

Borçka Karagöl sonbaharın renklerine büründü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 10:01
Artvin’in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine adeta bir renk cümbüşü sunuyor. Yaz aylarında yemyeşil doğasıyla büyüleyen Karagöl, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının büyüleyici tonlarına bürünen ağaçlarıyla fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez adresi haline geliyor.
Borçka Karagöl sonbaharın renklerine büründü
Borçka Karagöl sonbaharın renklerine büründü
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