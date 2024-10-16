Borçka Karagöl sonbaharın renklerine büründü

Artvin’in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine adeta bir renk cümbüşü sunuyor. Yaz aylarında yemyeşil doğasıyla büyüleyen Karagöl, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının büyüleyici tonlarına bürünen ağaçlarıyla fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez adresi haline geliyor.