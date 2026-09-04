-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Ukrayna'da istihbaratçılar çatıştı: Kiev'de istihbarat krizi
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ukrayna'da istihbaratçılar çatıştı: Kiev'de istihbarat krizi

Ukrayna'da bir operasyon sırasında ülkenin 2 önemli istihbarat kurumu arasında çatışma çıktı. Sokak ortasında yaşanan çatışmada 3 istihbaratçı yaralandı.

Fransız siyasetçiye başörtülü tepki: "Yasağa karşı daha kalabalık olacağız"
Sonraki Video
Fransız siyasetçiye başörtülü tepki: "Yasağa karşı daha kalabalık olacağız"
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar