Bolu’da yoğun kar! TIR geçişlerine izin verilmiyor

A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu, Bolu’da devam eden ve sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı sebebiyle oluşan trafik yoğunluğunu canlı yayında aktardı. Hacıalioğlu, ekiplerin çalışmalarının devam ettirdiğini bildirirken, Birçok TIR’ın park halinde olduğunu da ekledi. İşte Bolu’daki son durum…

A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu'nun bölgeden bildirdikleri şu şekilde:

Anadolu Otoyolu'nda geride bırakmış olduğumuz saatlerde takribi 3 saate yakın bir trafik yoğunluğu oluştu.

TIR'LARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Özellikle Bolu Tüneli'nde geçtikten sonra büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Kısa bir süre önce oradaki sorun çözüldü ancak şu an itibariyle bulunmuş olduğumuz nokta D-100 Karayolu yani eski otoyoldan bahsetmekteyiz, bu bölgede TIR'ların ilerlemesine izin verilmiyor. Birçok TIR bu noktada park yapmış durumda. Kar kalınlığı artık 1 metre diyebiliriz, trafik ekiplerinin çalışması büyük bir yoğunlukla devam ediyor.