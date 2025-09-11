Bolu’da yılkı atlarına kurt saldırdı

Bolu'da At Yaylası'nda otlayan yılkı atı sürüsüne, ormanlık alandan inen kurt saldırdı. Saldırı üzerine panikle kaçışan atları fark eden çevredeki vatandaşlar ses çıkararak kurdu korkuttu. İnsanların müdahalesiyle atlardan uzaklaşan kurt, ormanlık alana dönerek gözden kayboldu. Yılkı atlarının panik anları ve kurdun saldırısı, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

