11 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bolu'da yılkı atlarına kurt saldırdı
Bolu’da yılkı atlarına kurt saldırdı

Bolu'da yılkı atlarına kurt saldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2025 15:58
Bolu'da At Yaylası'nda otlayan yılkı atı sürüsüne, ormanlık alandan inen kurt saldırdı. Saldırı üzerine panikle kaçışan atları fark eden çevredeki vatandaşlar ses çıkararak kurdu korkuttu. İnsanların müdahalesiyle atlardan uzaklaşan kurt, ormanlık alana dönerek gözden kayboldu. Yılkı atlarının panik anları ve kurdun saldırısı, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bolu’da yılkı atlarına kurt saldırdı
Hayvana eziyet cezasız kalmadı
Hayvana eziyet cezasız kalmadı
Yabancı uyruklu iki dağcı kayboldu
Yabancı uyruklu iki dağcı kayboldu
Ters yönde ilerleyip trafiği tehlikeye attı
Ters yönde ilerleyip trafiği tehlikeye attı
Konya’da dolu etkili oldu
Konya'da dolu etkili oldu
Yılkı atlarına kurt saldırdı
Yılkı atlarına kurt saldırdı
Kaybolan yaşlı adam uçurumda ölü bulundu
Kaybolan yaşlı adam uçurumda ölü bulundu
Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu
Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu
Araç yangını paniğe neden oldu
Araç yangını paniğe neden oldu
Zeytin daldan inmeden fiyatı uçtu!
Zeytin daldan inmeden fiyatı uçtu!
En tasarruflu hangisi?
En tasarruflu hangisi?
Mars’ta yaşam var mı?
Mars’ta yaşam var mı?
Terlik takasıyla hırsızlık
Terlik takasıyla hırsızlık
Daha Fazla Video Göster