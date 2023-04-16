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Bolu’da şaşkına çeviren manzara! Sırtında taşıdı… Böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 16.04.2023 14:54
Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda gece saatlerinde sırtında yavrusuyla göle giden kurbağa kameraya takıldı. Renkli görüntüler oluştu...
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