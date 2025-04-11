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Bolu’da İstanbul yönünü ulaşıma kapatan zincirleme kaza

Bolu'da İstanbul yönünü ulaşıma kapatan zincirleme kaza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 11.04.2025 15:28
Güncelleme:11.04.2025 15:29
Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bolu Dağı Tüneli kesiminde 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda karlı havada 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Elmalık mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 4 otomobil, hafif ticari araç, yolcu otobüsü, kamyon ve TIR, karlı havada zincirleme kazaya karıştı.

Zincirleme kazada bir yolcu otobüsü de hasar aldı. (DHA)

Kazada 10 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Kazanın ardından İstanbul yönü trafiğe kapanırken 10 kişi ise yaralandı. (DHA)

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yolun trafiğe açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Bolu’da İstanbul yönünü ulaşıma kapatan zincirleme kaza
Bolu’da İstanbul yönünü ulaşıma kapatan zincirleme kaza
Bolu'da İstanbul yönünü ulaşıma kapatan zincirleme kaza
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