15 Ocak 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nu trafiğe kapatan zincirleme kaza!
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.
SON DAKİKA: Bolu Anadolu Otoyolu'nun Batı gişeleri mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.