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Bolu'da 4 mahalle boşaltıldı

Bolu'da 4 mahalle boşaltıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 14:00
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını endişelendirmeye devam ederken, ekipler alevleri kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangın dolayısıyla 4 köyde toplam 490 vatandaşın tedbir amacıyla tahliye edildiği öğrenildi.
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