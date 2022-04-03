03 Nisan 2022, Pazar
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''Bolu Tüneli yarına kadar açılabilir'' | Bolu Valisi: İstanbul istikameti temizlendi, çalışmalar sürüyor
Ankara-İstanbul arasındaki ulaşımın kilit noktalarından Bolu Dağı Tüneli'nin düzce girişinde dün akşam heyelan meydana geldi. Tünelin Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alan toprakla kaplandı. Yol, tedbir amaçlı çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yolu açma çalışmaları devam ediyor. Son durumu almak olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.