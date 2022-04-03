03 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları ''Bolu Tüneli yarına kadar açılabilir'' | Bolu Valisi: İstanbul istikameti temizlendi, çalışmalar sürüyor

''Bolu Tüneli yarına kadar açılabilir'' | Bolu Valisi: İstanbul istikameti temizlendi, çalışmalar sürüyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2022 17:23
Ankara-İstanbul arasındaki ulaşımın kilit noktalarından Bolu Dağı Tüneli'nin düzce girişinde dün akşam heyelan meydana geldi. Tünelin Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alan toprakla kaplandı. Yol, tedbir amaçlı çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yolu açma çalışmaları devam ediyor. Son durumu almak olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
’’Bolu Tüneli yarına kadar açılabilir’’ | Bolu Valisi: İstanbul istikameti temizlendi, çalışmalar sürüyor
''Bolu Tüneli yarına kadar açılabilir'' | Bolu Valisi: İstanbul istikameti temizlendi, çalışmalar sürüyor
Türkiye sağlıkta nasıl çağ atladı?
Türkiye sağlıkta nasıl çağ atladı?
Bursa Ulu Camii’nin bilinmeyen sırları
Bursa Ulu Camii'nin bilinmeyen sırları
İnsanlığı yaşatan isim A Haber’de
İnsanlığı yaşatan isim A Haber'de
İstanbul barajlarında son durum!
İstanbul barajlarında son durum!
Alibeyköy Barajı’na giden dereden zehir akıyor!
Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor!
Kebabın şalgamın ve sıcağın başkenti
Kebabın şalgamın ve sıcağın başkenti
İSKİ borusu patladı metro sular altında kaldı!
İSKİ borusu patladı metro sular altında kaldı!
Yargıtay’dan emsal karar! Boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar! Boşanma sebebi sayıldı
Stoklanan soğan depolarda çürüdü
Stoklanan soğan depolarda çürüdü
Ramazan davulunun çalmadığı yer
Ramazan davulunun çalmadığı yer
Yolcu almayan taksileri böyle görüntüledi
Yolcu almayan taksileri böyle görüntüledi
Daha Fazla Video Göster