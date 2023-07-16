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Boğulma vakasında ilk yardım nasıl olmalı? Kusturmak doğru hareket mi?

A Haber
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Giriş: 16.07.2023 12:11
Boğulma vakalarında ilk yardım büyük önem taşıyor. Boğulma tehlikesi geçiren kişiye nasıl müdahale edilmeli? Merak edilen cevapları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan ilk yardım eğitmeni Ayla Sarıoğlu verdi.
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