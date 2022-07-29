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Boğulan çocuğu kurtarırken akıntıya kapıldı! Günler sonra acı haber

İHA
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Giriş: 29.07.2022 11:41
Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde boğulma riski atlatan 13 yaşındaki Hayat Bektaş'ı kurtardıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan 43 yaşındaki Aydın Tutkal'ın, arama faaliyetlerinin 6'ncı gününde, cesedi bulundu. Tutkal'dan geriye bir düğünde oynadığı anların görüntüleri kaldı. Tutkal'ın, 2 sene önce kanserden vefat eden eşinin yanına defnedileceği belirtildi.
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