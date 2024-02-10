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Boğaz'da denizanası istilası

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Giriş: 10.02.2024 12:33
İstanbul Boğazı'ndaki sahil şeridi denizanalarıyla doldu taştı. Tedirginliğe yol açan denizanası yoğunluğu nasıl oluştu? Denizanası istilası neden önlenemiyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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