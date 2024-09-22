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Bodrum'da teneke kutuya sıkışan yılan kurtarıldı

Bodrum'da teneke kutuya sıkışan yılan kurtarıldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 15:00
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, teneke kutu içerisinde sıkışan yılan, kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.
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