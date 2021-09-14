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Bodrum'da köpek balığını elleriyle yakalayıp kurtardı | Görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu

İHA
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Giriş: 14.09.2021 19:16
Bodrum'da koya gelen camgöz köpek balığı, çıkmakta zorlanınca Mehmet Bakış ve Ali Tepe isimli mahalle sakinleri yardıma koştu. Şişme botla balığı elleriyle yakalamaya çalışan vatandaşlar, uzun uğraşlar sonunda yakalayıp kıyıdan açığa güvenli alana bıraktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde koya gelen köpek balığı, vatandaşlarca yakalanarak güvenli alana bırakıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Sabah saatlerinde Gündoğan Mahallesi'ndeki balıkçı barınağı çevresine camgöz cinsi köpek balığı geldi. Barınak ve çevresinden çıkamayan balığı sahildeki vatandaşlar ve barınaktaki balıkçılar fark etti. Mehmet Bakış ve Ali Tepe isimli mahalle sakinleri, balığı yakalayıp güvenli alana bırakmak için Sahil Güvenlik ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden izin alıp şişme bota bindi. Şişme botla barınak girişinde ve içinde balığı yakalamaya çalışan vatandaşlar, uzun uğraşlar sonunda yakalayıp şişme bota alındı.

Balığı eliyle bota alan Mehmet Bakış, balığın ısırıkları ile hafif şekilde yaralandı. Ardından bölgeye gelen kayığa alınan balık, kıyıdan açığa güvenli alana bırakıldı.

Çevredeki vatandaşların da ilgiyle takip ettiği o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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