09 Ekim 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Bodrum’da ana isale hattı patladı! Vatandaş isyan etti
Bodrum Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki ana isale hattında patlama oldu. Patlama sonrası yolda açılan dev çukurdan tonlarca su rampa aşağı akıp dereye, oradan da denize ulaştı. O sırada plajda denize giren vatandaşlar, dereden sel gibi gelen suyu görünce şaşkınlık yaşayıp apar topar denizden çıktı. MUSKİ tarafından hatta giden su kesilerek onarım çalışmasına başlandı. Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, trafik akışı tali yoldan verildi.