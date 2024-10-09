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Bodrum’da ana isale hattı patladı! Vatandaş isyan etti

Bodrum’da ana isale hattı patladı! Vatandaş isyan etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 22:09
Bodrum Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi'ndeki ana isale hattında patlama oldu. Patlama sonrası yolda açılan dev çukurdan tonlarca su rampa aşağı akıp dereye, oradan da denize ulaştı. O sırada plajda denize giren vatandaşlar, dereden sel gibi gelen suyu görünce şaşkınlık yaşayıp apar topar denizden çıktı. MUSKİ tarafından hatta giden su kesilerek onarım çalışmasına başlandı. Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, trafik akışı tali yoldan verildi.
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