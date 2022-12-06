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Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın son görüntüsü boğazları düğümledi! İşte o anlar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.12.2022 16:13
90'lı senelerin en sevilen "Bizimkiler" dizisinde Almancı Davut'un eşi olarak zihinlerde yer edinen ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında vefat etmişti. Usta oyuncu Çorağan’ın son görüntüleri ortaya çıktı. İşte boğazları düğümleyen o anlar...
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