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Güney Afrika'da silahlı saldırı: 12 ölü, 9 yaralı

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bir gecekondu bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

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