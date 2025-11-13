13 Kasım 2025, Perşembe

Bitlis'te 16 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi
Bitlis’te 16 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi

Bitlis’te 16 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi

ahaber.com.tr
Giriş: 13.11.2025 17:40
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Tatvan ilçesinde biri aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Durdurulan araçta yapılan aramada; aracın jantları, yağ karteri ve bagaj kısmına gizlenmiş halde toplam 16 kilo 769 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ile yakalanan 2 yabancı uyruklu şahıs çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi" denildi.
