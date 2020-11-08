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Bitlis'te 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi

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Giriş: 08.11.2020 13:31
Güncelleme:08.11.2020 13:34
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tatvan kırsalında ormanlık alanda gömülü, patlamaya hazır halde 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis'in Tatvan İlçesi kırsalındaki Çirik bölgesinde toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde bulunduğu bilgisi alınması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan aramalarda, 138, 60, 80 santimetre ebatlarındaki çukurlar içine yerleştirilmiş, 6 teneke bulundu. Tenekelerde toplam 100 kilogram, mazot ile desteklenmiş, fünyeleri takılı patlamaya hazır halde amonyum nitrat maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı olay yerinde kontrollü şekilde imha edildi.

Bitlis'te 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi
Bitlis'te 100 kilogram patlayıcı madde ele geçirdi
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